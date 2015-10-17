تحذير للأمهات.. 5أسباب لإصابة طفلك بالالتهاب الأذن الوسطى أهمها تدخينك

الأذن الوسطى

أسباب التهاب الأذن الوسطى

1)رضاعة الطفل بصورة خاطئة

2)عوامل وراثية

3)التدخين

4)الحلمة الصناعية

5)إصابة الطفل بالدوار البرد والإنفلوزنزا

التهاب الأذن أحد الأمراض الشائعة والتى يعانى منها الكثير من الأطفال، نتيجة أسباب وعوامل متعددة، منها ما يتعلق بطريقة رضاعة الطفل أو نتيجة أسباب وراثية.>حول ذلك تقول دكتورة نهى أبو الوفاء استشارى أمراض الأطفال بالقصر العينى، يشتكى أطفال كثيرون من الشعور بآلام الأذن والرأس وغالبا يكون السبب وراء ذلك وجود التهابات بالأذن الوسطى.>وتستكمل د.نهى قائلة "يحتل التهاب الأذن الوسطى المركز الثانى بعد الرشح كأحد أكثر الأمراض التى يصاب بها الأطفال نتيجة أسباب وعوامل مختلفة وأهمها":>يعتبر إرضاع الأم لطفلها وهو نائم إحدى الممارسات التى ينتج عنها إصابته بالتهابات الأذن الوسطى، نتيجة عدم وضع الطفل أثناء الرضاعة لأعلى بحوالى 45 درجة مثل وضع الجلوس.>يمكن أن يكون التدخين أحد أسباب زيادة فرص إصابة طفلها بالتهاب الأذن الوسطى.>الحلمة الصناعية التى يتم استخدامها لرضاعة الطفل باللبن الصناعى تؤدى إلى توقف التنفس لفترات أثناء عملية المص مما يؤدى لالتهاب الأذن الوسطى.>إصابة الطفل بأدوار الإنفلونزا والبرد وعدم تناوله العلاج المناسب لحالته الصحية يزيد فرص إصابته بالالتهاب الأذن الوسطى.

وتتابع د.نهى قائلة: "يجب على الأمهات مراعاة الأسباب والعوامل السابق ذكرها حتى لا يتعرض طفلها للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى".