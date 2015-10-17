6 فوائد للكمون أهمها يطرد السموم ويقاوم السرطان

الكمون أحد أهم أنواع التوابل التى تحتوى على العديد من العناصر المفيدة للجسم، وينصح الكثير من الأطباء بوضعه وتناوله كالشاى للحصول على صحة جيدة للجهاز الهضمى.

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الكمون يحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم ومن أهمها مضادات أكسدة والحديد والبوتاسيوم والفوليك أسيد، وهذه العناصر هامة لصحة الجسم وتساعده فى الوقاية من الأمراض.

>وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، أهم الفوائد التى يحصل عليها الجسم بعد تناوله للكمون، ومنها:

>1- نظرا لاحتواء الكمون على نسبة عالية من الحديد، فهو يعد مصدرا قويا لإعطاء الجسم النشاط والحيوية، وينشط الدورة الدموية.

>2- ينصح بتناول مغلى الكمون لمن يعانى بمشاكل فى الجهاز الهضمى، كالانتفاخ أو سوء الهضم.

>3- نظراً لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فتناوله يقى من الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان المعدة والقولون.

>4- يحتوى الكمون على بعض الأحماض الطاردة للسموم والتى تساعد بشكل كبير على التخلص والقضاء من السموم المتراكمة داخل الجسم.

>5- يساعد على تحسين وظائف الكبد والكلى.

>6- تناول الكمون مفيد للسيدات والرضاعة، حيث إنه مدر للبن.