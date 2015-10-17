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شاهدت شيئا يتحرك داخل كيس القمامة .. غير حياتها للابد ..

  • هو وهى
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شاهدت شيئا يتحرك داخل كيس القمامة .. غير حياتها للابد .. شاهدت شيئا يتحرك داخل كيس القمامة .. غير حياتها للابد ..

بالفعل كانت اغرب مصادفة ان تتغير حياة هذه السيدة عن طريق كيس من القمامة , و ان يكون الحلم الذي طالما حلمت به و تمنت ان يكون لديها ليضئ لها حياتها و يكون سببا في سعادتها عن طريق كيس قمامة .

 

كانت البدايه عندما خرجت السيدة لترمي بكيس القمامة الخاص بها داخل سيارة القمامة اثناء مرورها , و لم تكن تتخيل ان ترى كيس من اكياس القمامة و هو يتحرك ,

 

فقامت على الفور بفتح الكيس , لتجد في داخله طفلا جميلا من الاطفال الذي يتم تصنيفهم على انهم منغولى , القت به احدى الامهات قاسيات القلب الى الشارع بكل جفاء و انعدام الرحمة .

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