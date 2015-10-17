شاهدت شيئا يتحرك داخل كيس القمامة .. غير حياتها للابد ..

بالفعل كانت اغرب مصادفة ان تتغير حياة هذه السيدة عن طريق كيس من القمامة , و ان يكون الحلم الذي طالما حلمت به و تمنت ان يكون لديها ليضئ لها حياتها و يكون سببا في سعادتها عن طريق كيس قمامة .

كانت البدايه عندما خرجت السيدة لترمي بكيس القمامة الخاص بها داخل سيارة القمامة اثناء مرورها , و لم تكن تتخيل ان ترى كيس من اكياس القمامة و هو يتحرك ,

فقامت على الفور بفتح الكيس , لتجد في داخله طفلا جميلا من الاطفال الذي يتم تصنيفهم على انهم منغولى , القت به احدى الامهات قاسيات القلب الى الشارع بكل جفاء و انعدام الرحمة .

شبكةعيونالإخبارية

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