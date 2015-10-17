وصول 6 آلاف طن بوتاجاز لموانئ السويس

صرح المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عبد الرحيم مصطفى، أن ميناء الزيتيات يستقبل اليوم السفينة أرزو جاز محملةً بـ 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودي.

ويستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة “الحاجة زينب” محملة بـ 8300 طن دقيق قادمة من الصومال كما تغادر السفينة بريم و على متنها 20 ألف طن فوسفات متجهة إلى شرق آسيا.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمانة وعلى متنها 1951 مسافرًا و 61 سيارةً و 13 شاحنةً، والعبارة مسرة وعلى متنها 283 سيارةً، والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 58 شاحنةً و 11 مسافرًا والسفينة بوسيدون وعلى متنها 44 شاحنةً و 44 مسافرًا.

على جانبٍ آخر شهد الميناء أمس استقبال السفينة الحرية وعلى متنها 26 شاحنةً و 6 مسافرين كما غادرت العبارة أمانة وعلى متنها 1026 مسافرًا و49 سيارةً و27 شاحنة، والسفينة نما أكسبريس وعلى متنها 57 شاحنةً و 11 مسافرًا والسفينة بوسيدون أكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة و11 مسافرًا.

يشهد ميناء نويبع اليوم لاستقبال العبارة آيلة، وعلى متنها 294مسافرًا و4 سيارة و12 شاحنةً والسفينةً سينا وعلى متنها 47 شاحنة.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة آيلة وعلى متنها 630 راكب و 2 سيارة و و2 باص جيت كما غادر الميناء العبارة ايلة وعلى متنها 640 مسافرًا و2 تريلا و 8 سيارات و 8 شاحنات والسفينة سينا وعلى متنها 39 شاحنة.