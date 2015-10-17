طارق مصطفى يجيب لـ في الجول عن – هل يوافق على عرض مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عن تعيينه لمحمد صلاح وطارق مصطفى كمدربين في الجهاز الفني للزمالك في ظل وجود المدير الفني جوزفالدو فيريرا.

وأكد رئيس الزمالك أنه ينوي تعيين الثنائي من أجل إجبار فيريرا على الرحيل بعد الهزيمة أمام الأهلي في كأس السوبر المصري.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن صلاح يرفض تلك المهمة حتى لا يكون سببا في حدوث أزمة داخل الفريق (طالع التفاصيل).

وسار طارق مصطفى على نهج صلاح وأكد لـFilGoal.com أنه لا ينوي الذهاب لمران الزمالك الذي سيقام يوم السبت استعدادا لخوض أول مباراة في الدوري أمام وادي دجلة.

وأضاف في تصريحاته"أنا تحت أمر الزمالك في أي وقت ".

واستدرك"لكن لا أستطيع أن أذهب للمران في ظل وجود جهاز فني ومدرب مسؤول عن الفريق".

وواصل"سأنتظر عودة مرتضى منصور من الإمارات مساء اليوم حتى أعقد جلسة معه وأبلغه برفضي قرار التعيين وأشرح له أسبابي".

وأتم"سأؤكد له إنني لا أستطيع العمل إلا في حالة وجود اختصاصات محددة لي وفي ظل وجود جهاز فني آخر".