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عمر جابر يكشف لـ في الجول: هذا ما دار بيني ورئيس الأهلي عن ' أخلاق النادي '

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عمر جابر يكشف لـ في الجول: هذا ما دار بيني ورئيس الأهلي عن ' أخلاق النادي ' عمر جابر يكشف لـ في الجول: هذا ما دار بيني ورئيس الأهلي عن ' أخلاق النادي '

كشف عمر جابر نجم الزمالك والقائد الثاني في الفريق ما دار بينه ومحمود طاهر رئيس النادي الأهلي على هامش موقعة السوبر المصري.

الأهلي فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في موقعة السوبر التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وبعد المباراة صعد لاعبو الأهلي لحمل الكأس وسلموا على رئيس الزمالك مرتضى منصور. والعكس حدث كذلك إذ ارتقى لاعبو الزمالك إلى المنصة لتحية أبطال السوبر واستلام ميدالياتهم الفضية.

وتحدث جابر عن ما دار بينه وطاهر وهو يتسلم ميداليته.

وأفصح لـFilGoal.com "قلت للمهندس محمود طاهر أنا أحترمك وأحبك كثيرا حتى من قبل أن أقابلك شخصيا".

وتابع "قلت له كذلك أن ما حدث من رمضان صبحي عيب. أعتقد أن ما حدث منه لا يمت لأخلاق الأهلي بصلة".

وكشف جابر "المهندس محمود طاهر قال لي إن الحق معي".

وأتم "وعدني رئيس الأهلي بأن النادي سيتخذ موقفا ضد ما فعله رمضان صبحي في الملعب".

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فيديو اليوم السابع