"الأوقاف" تحرر محاضر لعناصر من الدعوة السلفية وحزب النور بالإسكندرية

حررت وزارة الأوقاف عددًا من المحاضر لبعض عناصر الدعوة السلفية بالإسكندرية، الذين خطبوا بزوايا غير مصرح فيها بالخطابة وبدون ترخيص من الأوقاف، وبصورة غير مسبوقة مع اقتراب موعد الانتخابات من أجل الدعاية لحزب النور، كما حررت محضرًا لأحد مرشحى حزب النور لتعليق بعض لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد، وسترفع الوزارة تقريرًا مفصلا بذلك للجنة العليا للانتخابات.

وكلفت وزارة الأوقاف الدكتور خالد حامد رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية برفع تقرير مفصل عن هذه المحاضر والتجاوزات للجنة العليا للانتخابات غدًا الأحد، ومن هذه المحاضر:

محضر رقم 9050 بتاريخ 16 /10 / 2015 م إدارى قسم شرطة الرمل ثان ضد: محمد مصطفى حامد سلفى خطب بزاوية الإسراء بمنطقة سكينة إدارة محرم بك وصعد المنبر دون تصريح.

محضر رقم 21839 قسم شرطة المنتزه أول بتاريخ 16 /10 / 2015 م ضد كل من: محمد السيد على خطب بزاوية الحى القيوم بمنطقة خورشيد، محمد حسن أحمد خطب بزاوية هدى الإسلام بالكوتشى، عماد ربيع السيد خطب بزاوية الغفور الرحيم ـ الرحمة ـ منطقة خورشيد، محمد المنياوى خطب بزاوية الأنوار المحمدية ـ ش 16 المُلك ـ الفلكى، نور الدين فريد محمود زاوية الفتح ش 10 منطقة الفلكى، عبد الفتاح شاكر محمد زاوية المتوكلين ش 3 من ش 14 الفلكى، وأشرف حمدى زاوية الهدى سيدى بشر، أحمد أبو السعود محمد زاوية الصحابة بالمراعى منطقة خورشيد، بالمخالفة للقانون.

محضر رقم 33770 بتاريخ 16 /10 / 2015 م قسم شرطة المنتزه ثان ضد كل من: حسن حسونة قيادى سلفى منع إمام الأوقاف من الخطابة بزاوية السنهورى ـ إدارة أوقاف المنتزه، محمد سالم قيادى سلفى خطب بزاوية عمرون بن العاص بالعصافرة.

كما حررت أوقاف الإسكندرية المحضر رقم 13776 بتاريخ 15 /10 / 2015 م إدارى قسم شرطة الدخيلة، ضد عادل صابر عبد الكافى مرشح وضع لافتات دعايته الانتخابية على أحد المساجد.

وحذر القطاع الدينى بوزارة الأوقاف من العودة إلى التمترس بالأهل والعشيرة ومن مخالفة القانون والعودة إلى توظيف الدين والمساجد مرة أخرى لأغراض حزبية وانتخابية، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وسيكشف تجاوزاتهم للرأى العام لخطورة هذه التجاوزات.