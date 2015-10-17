منع وقفة احتجاجية فى طلعت حرب ضد العدوان الإسرائيلى لعدم استخراج تصريح

رفضت قوات الأمن المتمركزة فى ميدان طلعت حرب السماح لأعضاء حزب التجمع، وعضوات لجنة "نساء مصر وفلسطين" بتظيم وقفة احتجاجية بالشموع فى ميدان طلعت تنديدا بالعدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى.

فيما صعد أعضاء التجمع والنساء المشاركات فى الوقفة إلى مقر الحزب ويتم تنظيم فعالية داخل المقر بحضور نبيل زكى المتحدث باسم الحزب وعاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع.

ورفع المشاركون فى الفاعلية داخل مقر حزب التجمع لافتات مكتوب عليها "المجد لشهداء فلسطين، القدس عروس عروبتكم، إسرائيل دولة قائمة على التكيل، لا لتقسيم الأقصى".

وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء التجمع والعضوات بحملة نساء مصر وفلسطين لم يكن لديهم تصريح بالتظاهر فى طلعت حرب، لافتًا إلى أن القوات طالبتهم بعدم التواجد فى الميدان تجنبا لأى طارئ خاصة ونحن على مقربة من إجراء الانتخابات البرلمانية.