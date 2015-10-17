فتاة تصاب بالإغماء في حفل توقيع ألبوم محمد جمال

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل، تصويرـ شريف عبد ربه

احتفل خريج برنامج "أراب أيدول2" أحمد جمال بتوقيع ألبومه الجديد "يالا نعيش" في "فيرجن ميغاستورز"، بحضور وسائل الإعلام وصناع ألبومه وجمع من محبيه.

وشهد الحفل زحمة شديدة حتى أن إحدى الفتيات أصيبت بإغماء، بسبب شدة التدافع من قبل محبي الفنان الشاب.

وكان للحضور من الأطفال نصيب في الحفل، الذي غنى فيه جمال عدداً من أغنياته، وسط تفاعل الجمهور.

يضمّ الألبوم 13 أغنية هي:

- "يلا نعيش": من كلمات محمد رفاعي وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.

- "بطلنا اللي يعطلنا": من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع عادل عايش.

- "مش كتير": من كلمات محمد رفاعي وألحان شريف تاج وتوزيع طارق مدكور.

- "اضحكي": من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع توما.

- "ياليالي": من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع تميم.

- "خط الحياة": من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد جمال وتوزيع فهد.

- "اللي يبقولك بحبك": من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش.

- "دير بالك": من كلمات مأمون النطاح وألحان محمود خيامي وتوزيع خالد نبيل.

- "عزوبية": من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع تميم.

- "هغنيلك": من كلمات وألحان حازم العساف وتوزيع عادل عايش.

- "لو سمحتي": من كلمات عبد اللطيف آل الشيخ وألحان مصطفى جاد وتوزيع فهد.

- "كل واحد فينا": من كلمات وألحان محمد رفاعي وتوزيع أحمد إبراهيم.

- "آخر معاد": من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى جاد وتوزيع تميم.



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