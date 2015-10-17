بالصور..تكريم نيللي كريم وأروى في ختام المهرجان القومي للسينما

القاهرة_مروة عبد الفضيل تصوير: شريف عبد ربه

اختتمت مساء أمس ، فعاليات الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومى للسينما المصرية، وقام الكاتب حلمى النمنم وزير الثقافة، والفنان سمير سيف رئيس المهرجان، بتوزيع جائزتي المهرجان "الروائية الطويلة، والتسجيلية والأفلام القصيرة والتحريك".

وحصل عمرو سلامة مخرج فيلم"لا مؤاخذه"على جائزة تقديرية عن الفيلم الذي حصد ايضاً عدداً أخر من الجوائز، فحصل على جائزة الإنتاج الأولى وقيمتها300 ألف جنيه مصري، وجائزتي الإخراج بـ50 ألف جنيه)، والسيناريو بـ30 ألف جنيه، وكلتاهما ذهبت إلى كاتب السيناريو والمخرج عمرو سلامة.

ونال الفيلم ثلاث جوائز أخرى قيمة كل منها 20 ألف جنيه، وهي الموسيقى لهاني عادل، والمونتاج لباهر رشيد والصوت لأحمد جابر.

اما فيلم"الفيل الأزرق"فحصل على عدد من الجوائز أيضاً، منها جائزة الإنتاج الثانية (200 ألف جنيه) وجائزتا أفضل تمثيل لبطليه كريم عبد العزيز ونيللي كريم وقيمة كل منها 30 ألف جنيه، وجائزة التصميم الفني (20 ألف جنيه) لمحمد عطية/ وتغيب كريم عن حفل الختام.

وفاز فيلم (أسوار القمر) بجائزة أفضل تصوير، وبلغت قيمتها30 ألف جنيه.

وفازت بجائزة أفضل تمثيل دور ثان نساء بقيمة 20 ألف جنيه وذهبت الى الممثلة أروى جودة عن دورها في في الجزء الثاني من فيلم "الجزيرة".

وحصل فيلم (بتوقيت القاهرة) للنجم الراحل نور الشريف على جائزة الإنتاج الثالثة، وتبلغ قيمتها 150 ألف جنيه ،وجائزة التمثيل دور ثان رجال بـ20 ألف جنيه وحصل عليها شريف رمزي الذي أهداها إلى كل من والده المنتج الراحل محمد حسن رمزي، والممثل الراحل نور الشريف بطل الفيلم.

ارتدت نيللي كريم فستاناً اسود مكشوف الصدر اتسم بالبساطة، ولفتت أروى جودة الانظار اليها باناقة فستانها غير التقليدي.

وقد ارأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الكاتب الكبير يوسف القعيد، وتضم فى عضويتها الفنانة هالة صدقي، والمخرج محمد كامل القليوبي، والموسيقار راجح داوود، الدكتورة غادة جبارة، عميد المعهد العالي للسينما، ومدير التصوير الفنان طارق التلمساني، والفنان إبراهيم الفوي، والروائية هناء عطية، المخرج الدكتور أحمد عواض، وقدمت الحفل الممثلة حنان مطاوع.