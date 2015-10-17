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براد بيت يهدد Angelina بالانفصال

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السبت 17-10-2015 15:19

أعلنت مصادر صحافية أن النجم العالمي براد بيت يستشيط غضباً بسبب زوجته الممثلة Angelina Jolie، التي ترفض فكرة العلاج من مرض فقدان الشهية العصبي، الذي يُسبّب لها فقدان الوزن بشكل كبير.
براد بيت (51 عاماً)، الذي قد يُصبح جار جورج كلوني قريباً، قرر اتخاذ موقف حازم من إصرار زوجته على عدم تلقي العلاج، لأن هذا المرض قد يُشكّل خطراً على حياتها.
وذكرت صحيفة Hollywood Reporter أنّ تهديد Angelina تمثّل بالتهديد بأخذ أبنائه معه، لأنها تضع حياتها واستقرار العائلة ومستقبلها في خطر، بسبب رفضها الخضوع للعلاج أو اللجوء لاختصاصيين منذ عدّة أشهر.
يشار إلى أن النجمة سفيرة الأمم المتحدة، كانت نفت سنة 2012 ما تردد عن إصابتها بمرض فقدان الشهية العصبي، إلا أن جسمها ازداد نحافة بشكل لافت في الفترة الأخيرة؛ الأمر الذي يؤكد أنها ليست بحالة صحية جيدة.

 

بالفيديو: أنجلينا جولي محطّمة نفسياً بسبب براد بيت

 

 

 

 

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