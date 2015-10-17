"ستار أكاديمي" يصدم المتابعين في أولى البرايمات وهذه حقيقة المشتركة الخليجية

في انطلاقته الجديدة، أثبت برنامج "ستار أكاديمي" في موسمه الـ11 أنّ منافسته لن تكون يسيرة في هذا العام، مهما تنوّعت برامج الهواة، خصوصاً أن إستراتيجيته لن تقتصر على اللوحات المبهرة وقصص الحبّ بين الطلاب ويومياتهم المثيرة؛ ففي عصر برامج المواهب والأصوات الجبارة، لم يعد ذلك كافياً، في وقت أثبت طلاب الموسم الجديد في البرايم الأول أنّهم منافسون أقوياء على أكثر من صعيد.

على مواقع التواصل الاجتماعي، كان الترحيب بالانطلاقة القوية بارزاً، في أغلب ما كتب عن البرايم الأول، في حين لم يختلف الوضع داخل الستوديو، حيث أعرب الحاضرون عن دهشتهم من كمّ الأصوات الجميلة، التي ستجعل المنافسة على اللقب لعبة قاسية في هذا العام.

انطلاقة صاروخية وهؤلاء هم الطلاب الـ18

إذاً، بعد مراهنات على فشل البرنامج في موسمه الـ11، جاء البرايم الأول أمس ليثبت أن "ستار أكاديمي" لا يزال البرنامج الأقوى على صعيد اكتشاف المواهب، وأنّه برنامج لا مكان فيه للملل.

استهلّ البرايم الأول بلوحة استعراضيّة، مستوحاة من أجواء مسلسل لعبة العروشGame of thrones، التي تضمنت كشف هويّة الطلاّب الـ18، الذين سينضمّون في هذا العام إلى أكاديميّا الفنّ والغناء.

والطلاب هم، من مصر: دينا عادل، محمّد عبّاس، محمّد سعد، هايدي موسى؛ ومن لبنان: مابيل شديد، رافاييل جبّور، شانتال جعجع، مروان يوسف؛ ومن المغرب: إيهاب أمير، سكينة شكاوي، حنان الخضر؛ ومن تونس: نسيم رايسي؛ ومن الجزائر: أنيس بو رحلة، سهيلة بن لشهب؛ ومن المملكة العربيّة السعوديّة: علي الفيصل؛ ومن البحرين: فاتن عبد الحميد؛ ومن سوريا: يوسف درويش؛ ومن العراق: مرتضى النجم.

نجم برايم الافتتاح كان الفنان وائل كفوري، الذي غنّى مع الطلاّب من ألبومه الجديد، حين أطلّ مع الطالب اللبناني مروان يوسف بأغنية "صار الحكي"، ومع الطالب التونسي نسيم رايسي بأغنية "يا بكون"، فيما أطلّ منفرداً بلوحة فنيّة وأغنية "الغرام المستحيل". كفوري توجّه بالتحية إلى الجمهور، لأنه لم يتوقّف عن التصفيق له، واعتبر أنّ حماسة الجمهور نابعة من محبّة صادقة لا تُشترى ولا تُباع.

من أجواء البرايم:

وضمن أولى إطلالات الطلاب على مسرح "ستار أكاديمي"، شارك كلّ من إيهاب أمير، ومحمّد سعد، ومحمّد عبّاس في ميدلي طربي لأغنيات "إبعتلي جواب، ومالك يا حلوة، ويا طيرة طيري"، كما أطلّ الثلاثي حنان الخضر، وسكينة شكاوي، وسهيلة بن لشهب في ميدلي طربيّ أيضاً لأغنيات "إنت عمري، ويا جميل، وخايف أقول"، فيما شارك في ميدلي اللون الغنائي الخليجي الطالبان علي الفيصل ومرتضى النجم، وفي أغنية "يا حب يا حب"، مع الطالبة فاتن عبد الحميد.

محطات اللوحات الاستعراضيّة المبتكرة، التي ينتظرها الجمهور من موسم لآخر، أتت مدهشة في البرايم الأول، فكانت لوحة الافتتاح اللافتة، ثم لوحة "Censer" مع الطالبتين شانتال جعجع ودينا عادل، وأغنية "ما رح إزعل ع شي"، فلوحة الـ"Wings" مع هايدي موسى وأغنية "أنا كلّي ملكك"، فلوحة الـRadio مع الديو مابيل شديد وأنيس بورحلة وأغنية"We will rock you". أما الطالب رافاييل جبّور، فأدى أغنية "على رمش عيونها"، فيما غنّى يوسف درويش أغنية "قلبي عشقها".

18 موهبة ستتنافس على مدار 4 أشهر لنيل اللقب، ولا يزال المشوار في بدايته لتوقع أيّ بلد سيكون موطن الفائز! إلا أن بالإمكان وصف البرايم الأول بالبداية القوية جداً، التي لا يمكن إلا أن تكون في برنامج ضخم مثل "ستار أكاديمي".

ماغي بو غصن: يارا تملك صوتاً جميلاً

خطفت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن الأضواء لدى دخولها إلى مسرح "ستار أكاديمي"، برفقة زوجها المنتج جمال سنان وولديهما ريان ويارا. وبعد انتهاء البرايم الأول، تدافع الجمهور لالتقاط الصور معها.

وفي دردشة سريعة لـ"سيدتي نت" معها، أكدت ماغي أنها "سعيدة بحضور البرايم الأول في الستوديو وأنها متحمّسة له، وقد ذكّرها بمشاركتها في برنامج "ديو المشاهير" لحظة كانت في عداد الطلاب على المسرح. وتابعت: "هناك بالفعل أصوات رائعة، وتشعر بأنه يجب أن ينال اللقب أكثر من شخص. وهم لا زالوا في اليوم الأول، ويشعرون بالخوف، ولم يخضعوا للتدريب بعد مع الأساتذة، لكنهم قدّموا أداءً رائعاً، فمن المؤكّد في ما بعد سيكونون أفضل".

وأشارت ماغي إلى أن ابنتها يارا تملك صوتاً جميلاً، وإذا أرادت دخول مجال الغناء فلن تقف عقبة في طريقها.

بيتي توتل: نسيت أنني عين ناقدة

أستاذة المسرح والمخرجة بيتي توتل أكدت لـ"سيدتي نت" أن "البرايم الأول كان جميلاً ومستواه عالياً، وأشعر بأن المهمة أصعب من عام إلى عام. وعندما تشعر بحماس هؤلاء الطلاب يأتي على بالك أن تغوص معهم أكثر في هذه التجربة.

وأضافت: "هذا الموسم الحادي عشر، نشعر أنه الموسم الأول، ونسيت أن أكون عيناً ناقدة، وغنيت وتحمّست لغناء الطلاب".

أمير طعيمة: متفائل بالموسم الجديد

الشاعر أمير طعيمة أكد لـ"سيدتي نت" أن "انطلاقة البرايم الأول فاجأته، وهؤلاء الطلاب جاهزون للغناء، ويحتاجون إلى تدريب بسيط، وأنا متفائل بهذا الموسم.

مشاهدات:

_داخل الستوديو، حيث يتمّ تصوير البرايمات، تمّ تغيير بعض الديكورات، ووضعت شاشة "3D" على المسرح.

- لوحظ أن ثمة مشكلة في الصوت أثناء تأدية وائل كفوري فقرته؛ وهذه المشكلة لا زالت مرافقة للبرنامج منذ بداياته.

_ هيلدا كانت تتصرف بعفويتها المعتادة مع الجميع وترحب بكلّ من يهتف باسمها من الجمهور.

_تشارك هذا العام فتاة بحرينية في "ستار أكاديمي" هي فاتن عبد الحميد. وهي ليست الفتاة الخليجية الأولى التي تشارك في البرنامج، خلافاً لما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. فقد سبق لشروق أحمد البحرينية أن شاركت في العام الفائت، إلا أنها خرجت من البرايم الأول، فانتشرت حينها شائعات عن أن ثمّة مؤامرة لإبعاد الخليجيين عن اللقب والاكتفاء باستنزاف أموالهم، عبر التصويت. فهل تُغيّر فاتن هذه النظرة، في هذا العام وتقلب الموازين؟

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