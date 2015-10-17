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Jay Z يمثل أمام المحكمة في قضية سرقة لحن الراحل بليغ حمدي

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السبت 17-10-2015 17:04

لم تقفل قضية Jay Z، الذي اتّهم مؤخّراً بسرقة مقطع موسيقي مصري، ألفه الموسيقار الراحل بليغ حمدي في خمسينيات القرن الماضي، فمثل أمام محكمة أمريكية للإدلاء بشهادته.
فقد كشفت مصادر صحافية عن أنّ Jay Z قد مثل أمام محكمة لوس أنجلوس، يوم الأربعاء في الـ14 من تشرين الأول/ أكتوبر للإدلاء بإفادته في قضية التعدي على حقوق التأليف الخاصة بالموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي.
وبدأت منذ مساء الثلاثاء أولى الجلسات في قضية، أقامها ورثة الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، واتهموا فيها المغني الأمريكي بسرقة مقطع موسيقيّ من أغنية أداها الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في خمسينيات القرن الماضي، في فيلم "خسارة خسارة".
يُشار إلى أن أغنيةJay Z تحمل عنوانBig Pimpin، وتبدأ بنغمة شرقية على الناي، تستمر طوال مدة الأغنية، فيما المقطع الموسيقيّ الأساسيّ، ألّفه بليغ حمدي سنة 1957 لأغنية "خسارة خسارة" من فيلم "فتى أحلامي".

 

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