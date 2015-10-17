مرتضى منصور: "رئيس الوزراء شكرنى على مباراة السوبر وقالى أنت شرفت مصر"

قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، إنه راضٍ تماما عن نتيجة مبارة السوبر بين الأهلى والزمالك، التى انتهت بفوز الأهلى وحصوله على الكأس، معبرا عن سعادته بجمهور الفريقين داخل المبارة، قائلاً: "ده درس قاسى للألترس.. الأهلى تقدم وفاز ومشوفناش لفظ خارج من الجمهور فى الملعب".

وأضاف مرتضى، فى تصريحات صحفية فور وصوله مطار القاهرة: "أنا والدكتور محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى كنا سفراء محترمين لبلدنا فى الإمارات"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أرسل له رسالة خاصة مع وزير الشباب والرياضة، وقال له فيها: "أنت شرفت مصر وطنك فى الخارج.. وشكره على الروح التى لم تشاهد من قبل داخل الملاعب"، ولفت "منصور" إلى أن ما فعله واجب وطنى، وأن الإمارات بلد محترم وتستحق مننا ذلك.

وفيما يخص المشادات بين لاعبى ناديى الأهلى والزمالك داخل الملعب أثناء مبارة السوبر أكد مرتضى أن أى عصبية حدثت فهى أمر عادى وتحدث فى جميع ملاعب العالم، وتابع قائلاً: "فى النهاية اللى فاز اسم مصر".