بالصور.. رئيس الوزراء يفتتح محطة رى النصر 4 الجديدة فى البحيرة

افتتح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزارء، يرافقه الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، محطة رى النصر 4 الجديدة الواقعة على ترعة النصر الآخذة من ترعة النوبارية بطاقة 12,5 م/ث بتكلفة 85 مليون جنيه.

وتضم المحطة 6 وحدات تصريفات مائية بأحدث نظم التكنولوجيا اليابانية لخدمة زمام 200 ألف فدان، بالإضافة إلى توفير المناسيب والمقننات المائية الكافية لتشغيل محطات مياه الشرب، وضمان وصول المياه لمطروح والساحل الشمالى وتوفير المياه لمحطة مياه الشرب بقرية الزهور ومحطة شرب جنوب العلمين.

كما عقد الوزير والمحافظ بمقر المحطة لقاء مع بعض المزارعين للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على حلها.

وأكد وزير الرى أن هدف الوزارة هو المزارعين، والعمل على إرضائهم من خلال توفير احتاجاتهم من مياة الرى اللازمة لزراعاتهم، مشيرا إلى افتتاح العديد من المشروعات الكبرى خلال شهر أكتوبر الجارى.

وأكد الدكتور المحافظ التنسيق التام بين المحافظة ووزارة الرى والوزارات المعنية لتوفير كل المقومات واحتياجات الفلاحين والمزارعين، حيث تعد البحيرة سلة غذاء مصر باعتبارها من أكبر المحافظات الزراعية التى تنتج أكثر من 60% من الحاصلات الغذائية والخضراوات على مستوى الجمهورية.

حضر الافتتاح المهندسة نادية عبدة نائب المحافظ، واللواء فتحى عبد الغنى السكرتير المساعد، والمهندس فتحى الجويلى رئيس مصلحة الرى، والمهندس مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى، وأحمد الأعرج رئيس مدينة أبو المطامير.



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