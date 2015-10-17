اشربه قبل ان تنام و افقد 10 كيلو في شهر و تخلص من الكرش و الهانش و الارداف دون حرمان

اخسر 10 كيلو #من وزنك في شهر فقط مع الشراب السحري تخلص #من الكرش و الهانش و حتى الارداف .

#من المعروف في عالم الرشاقة وجود توابل و خلطات متربعة على طريق فقدان الوزن و تساعد على تسريع الحرق و هذا حسب دراسات و تجارب ناجحة

على مجلة رجيم سنستعرض معكم هذه الخلطة الرائعه السحرية النتائج لكن قبل ذلك سنتعرفعلى فوائد مكوناتها .

اخسر-10-كيلو-#من-وزنك-في-شهر-lose-10-kilos-of-weight-in-a-month

مفعول الحمضيات في التخسيس

رغم تشابه الحمضيات #من حيث الشّكل الاّ أنها تختزن بعشرات الطعمات المختلفة والتي تليق بالسلطات على غرار البرتقال للجاتو والسلطات، أو اللايم للسمك، أو الحامض للدجاج واللحم والكريب فروت لسلطة الفواكه… احتمالات كثيرة تنكّه طعامك #من دون إضافة دهون وبقليل قليل #من السعرات الحرارية.

– غنية بالفيتامين سي: تعتبر الحمضيات #من أبرز مصادر الفيتامين سي كما تعلمين، وبإعتمادك عليها في نظامك الغذائي تستفيدين #من تعزيزها للجهاز المناعي، ومن اهتمامها بتعزيز إشراقة البشرة ومحاربة الشيخوخة والاهمّ انّها تعدّل المزاج وتخفف الغضب والتوتر، وهي أسوأ النتائج التي يُرسيها الرجيم عليك!

فوائد الزنجبيل للتنحيف

يسهم الزنجبيل في تنحيف ونحت الجسم البدين وإزالة حاسمة للدهون خاصة في منطقة البطن ” الكرش ” والأرداف والأفخاذ سواء عن طريق شرب منقوعه الساخن أو #من خلال دهن المناطق المدهنة بزيت الزنجبيل لفترة #من الزمن بشكل منتظم، حيث إنّ تناول كوب واحد #من الزنجبيل يومياً وخاصة في الصباح الباكر قادر على حرق كميات كبيرة #من السعرات الحرارية، كما يحتوي على مكوّنات تسرّع في عمليات الأيض وتحسين عملية الهضم ممّا يخلّص الجسم #من السمنة في وقت قصير، ويمكن تناوله بعد كل وجبة دسمة ليحرق الفائض #من السعرات أو قبل الوجبة فهو يقلّل #من الشهية المفرطة للطعام.

فوائد القرفة للتخسيس

تستخدم القرفة عادة في الطهي والعلاجات الطبية، لكن فوائد القرفة تتخطي هذا الحد بشكل كبير حيث أنها أيضاً أثبتت كفاءتها في انقاص الوزن وهذا هو محور اهتمامنا في هذه المقالة كموقع متخصص في هذا المجال وذلك للأسباب التالية:

1- حيث تتحكم في مستويات الأنسولين في الدم. وتحافظ علي ثبات مستوياته في الجسم بشكل ملحوظ. والحفاظ علي الأنسولين في الدم عند مستوي منخفض يساعد علي انقاص الوزن بشكل كبير لدوره الهام في تحسين الصحة العامة.

2- كما تساعد القرفة علي خلق تفاعل كيميائي. فعند تناولها يتفاعل الجسم ليقوم بهضمها مما يساعد علي زيادة سرعة التمثيل الغذائي للتعويض عن حرارة الجسم الزائدة والتي تنتج بسبب عملية الهضم ما يؤدي لحرق مزيد #من السعرات الحرارية ومن ثم انقاص الوزن بشكل كبير.

3- #من فوائد القرفة أيضاً أنها تساعد علي خفض مستوي السكر في الدم، حيث أنه في حالة ارتفاع مستوي السكر في الدم بعد تناول الوجبات يكون جسم الإنسان أكثر عرضة لاكتساب وزن جديد. لذلك السبب يساعد ثبات أو استقرار مستويات السكر في الدم كعنصر أساسي في انقاص الوزن. وتعمل القرفة علي تحفيز خلايا الجسم على الاستفادة #من هرمون الإنسولين. فهي تساعد الخلايا على حرق المزيد #من السكر.

اشربه قبل ان تنام و افقد 10 كيلو في شهر و تخلص #من الكرش و الهانش و الارداف دون حرمان

المكونات

فنجان كركم .

فنجان مبشور الزنجبيل

فنجان قرفة

فنجان بشور قشور الليمون .

فنجان مبشور قشور البرتقال.

التحضير و الاستعمال

نمزج الكل و يوضع في برطمان زجاجي جاف و كل ليلة قبل النوم توضع ملعقة #من المزيج في كوب ماء مغلي و يشرب قبل النوم مع الالتزام ب 1200 سعرةحرارية

شبكةعيونالإخبارية

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