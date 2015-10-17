محافظ الفيوم يبحث مع وفد من القيادات النسائية مناقشة مشكلات المرأة

عقد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم اجتماعاً اليوم مع وفد من القيادات النسائية بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد.

ويضم الوفد سيدات من المجلس القومى للمرأة، وأمينات المرأة بالجمعيات الأهلية ورؤساء اللجان بالمجلس المصرى للقيادات النسائية التابع لمؤسسة القادة وعضوات من نموذج مجلس محلى الشباب وعاملات بمجال خدمة المجتمع والبيئة ولجنة متحدى الإعاقة وأخريات.

وتم خلال اللقاء بحث المشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية بصفة عامة والفيومية بصفة خاصة ، كما تمت مناقشة كافة المشكلات التى تهم المواطنين فى مختلف القطاعات بالفيوم وآليات حلها، بالإضافة إلى استعراض للمشروعات التى نجحت المحافظة فى إنجازها خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية للتطوير وإبراز المظهر الحضارى والجمالى لها.

وأكد محافظ الفيوم، أن اللقاء يأتى فى إطار التواصل الدائم والمستمر مع المرأة الفيومية ، والاستماع لمقترحاتها ومطالبها ومحاولة إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، معرباً عن تقديره الشديد للمرأة التى تشكل نصف المجتمع ، وتلعب دوراً مهماً فى تربية الأجيال.

وأبدى محافظ الفيوم استعداده التام لدعم كل الأفكار التى طرحتها المشاركات، مشيراً إلى أن المحافظة ستسخر كافة إمكانياتها فى سبيل إنجاح هذه الأفكار البناءة، مؤكداً فى الوقت نفسه أهمية الدور الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى التعاون مع مؤسسات الدولة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى فى نيل الحياة الكريمة التى يستحقها.

واستجاب المحافظ خلال الاجتماع لاقتراح المشاركات بعقد اجتماع شهرى للتواصل معهن، ومناقشة كل المشكلات والقضايا التى تشغلهن.



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