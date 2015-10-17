50 لجنة فى العاشر من رمضان بالشرقية بإجمالى 118 ألف صوت

تسلمت قوات الأمن اللجان الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية لعام 2015 لبدء إجراءات تأمينها فى محافظات المرحلة الأولى، وحصلت اليوم السابع على عدد اللجان الانتخابية الخاصة بالدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان والتى من المزمع أن تجرى انتخاباتها فى المرحلة الثانية وعددها 50 لجنة إجمالى 118 ألف صوت ممن لهم حق التصويت بزيادة حوالى 6 آلاف صوت عن المرحلة الأولى للانتخابات قبل شهر رمضان الماضى.

ويأتى تقسيم الـ50 لجنة فى العاشر، 23 لجنة فى دائرة قسم أول و27 لجنة بدائرة قسم ثانى، إضافة إلى 6 لجان رئيسية الفرز 3 بدائرة قسم أول و3 بدائرة قسم تانى، والـ118 ألف صوت مقسمة، وفئة عمرية من سن 18 سنة إلى 30 سنة حوالى 43 ألف صوت، ومن سن 30 سنة فيما فوق حوالى 75 ألف صوت.