التأمين الصحى بالشرقية يستعد لتركيب جهاز P.C.R لخدمة مرضى فيروس c

قام الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير عام فرع التأمين الصحى بالشرقية ويرافقه الدكتور هشام الهوارى مدير إدارة الشئون الطبية بالفرع , اليوم بالمرور على عيادة أبوكبير الشاملة، لمتابعة التجهيز النهائية لتركيب جهاز P.C.R بالعيادة " الخاص بقياس نسب التليف"، لخدمة مرضى فيرس سى من مراكز شمال الشرقية " أبو كبير – ههيا –كفر صقر – أولاد صقر –فاقوس " , وذلك تيسيراً على المرضى وضماناً لدقة النتائج .

وقال البيان الإعلامى، إنه تمت مناقشة كل من مدير منطقة أبوكبير ومدير منطقة فاقوس ومدير عيادة أبوكبير ومندوب الشركة الموردة للجهاز فى اختيار مكان مناسب بالعيادة لتركيب الجهاز به، واستقر الأمر على اختيار غرفتين الأولى لسحب وفصل العينات والأخرى لقراءة واستخراج النتائج .

وتم تكليف الدكتور مدير الشئون الطبية بالفرع بمتابعة الأعمال وإجراءات تدريب فنيين المعمل بالعيادة على العمل من خلال الشركة الموردة على سحب وفصل العينات واسخراج النتائج على جهاز الـ P.C.R الجديد حتى يبدأ العمل به فى أقرب وقت.