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داعمو فلسطين يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي أمام «الصحفيين»‎

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جانب من الوقفة

نظم عدد من الداعمين للقضية الفلسطنية، وقفةً احتجاجية، أمام «نقابة الصحفيين»، بوسط القاهرة للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد انتهاكات الاحتلال الصهيوني.

وردد المحتجون هتافاتٍ تضامنيةٍ مع الانتفاضة الفلسطينية كان أبرزها:”بالحجاره والسكين راح تيجي فلسطين”، “أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير”، “يا صهيوني صبرك صبرك.. بكرا بإيدينا نحفر أرضك”، “بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل”، “معبر رفح مقفول ليه احنا عملاء ولا إيه”.

وطالب النشطاء، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة الفلسطنية”، السلطات المصرية لبحث أمر المانع المائي على الحدود مع قطاع غزة وفتح معبر رفح بانتظام.

وطالب الداعون للوقفة، طرد السفير الإسرائيلي وأيضًا الفصائل الفلسطينية بالتوحد وتشكيل قيادة وطنية موحدة تضم جميع القوى الوطنية واستمرار النضال لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر.

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