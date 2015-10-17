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932 ألف ناخب وناخبة يتوجهون غدًا لصناديق الاقتراع بأسوان لأختيار 10 نواب

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932 ألف ناخب وناخبة يتوجهون غدًا لصناديق الاقتراع بأسوان لأختيار 10 نواب 932 ألف ناخب وناخبة يتوجهون غدًا لصناديق الاقتراع بأسوان لأختيار 10 نواب

أرشيفية

يتوجه، صباح الغد، 932141 ناخب وناخبة من اجمالي المقيدين بالجداول الانتخابية بأسوان إلى 227 مركز انتخابي يضمون 486 لجنة فرعية، من أجل اختيار 8 نواب من بين 128 مرشح على النظام الفردي ومرشحين على القوائم.

الجدير بالذكر إن محافظة أسوان يوجد بها 5 دوائر انتخابية الدائرة الاولى مركز ومدينة أسوان، ومدينة أبو سمبل وبها 29 مرشح يتنافسون على مقعدين الدائرة الثانية دائرة دراو وبها 24 مرشح يتنافسون على مقعد واحد، أما الدائرة الثالثة فهي دائرة مركز ومدينة كوم امبو وبها 20 مرشح يتنافسون على مقعدين والدائرة الرابعة هي دائرة مركز ومدينة ادفو وبها 42 مرشح يتنافسون على مقعدين،
> أما الدائرة الخامسة والأخيرة دائرة مركز ومدينة نصر النوبة وبها 13 مرشح يتنافسون على مقعد واحد.

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