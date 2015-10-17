الطيران العراقى يقصف موقعين لداعش شرق قضاء "بيجى"

قصف طيران الجيش العراقى اليوم السبت موقعين لتنظيم (داعش) الإرهابى شرق قضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، وقتل من كانوا داخلهما من عناصر التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية، أن القصف الجوى لطيران الجيش أسفر عن تدمير الموقعين وآلية مدرعة فى منطقة جبل مكحول خلف القصور الرئاسية بقضاء بيجى.

ونوه قائد الشرطة الاتحادية الفريق شاكر جودت، بدور القوات المشتركة من قوات قيادة الشرطة الاتحادية والقوات المسلحة والحشد الشعبى فى صلاح الدين فى تحقيق الانتصارات وهزيمة تنظيم (داعش)، وقال: لم يتبقَ من محافظة صلاح الدين سوى قضاء الشرقاط وسيتم تحريره قريبا.

ولفت جودت- فى تصريح صحفى اليوم- إلى أن عنصر المباغتة ساهم فى تحقيق النصر فى معركة بيجى ضد داعش، مشيرا إلى أنه سيتم تطهير المدن بالكامل وإعادة العوائل المهجرة والنازحة إلى مناطقهم قريبا.