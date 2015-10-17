أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الطيران العراقى يقصف موقعين لداعش شرق قضاء "بيجى"

Google+ Print
الطيران العراقى يقصف موقعين لداعش شرق قضاء "بيجى" الطيران العراقى يقصف موقعين لداعش شرق قضاء "بيجى"
قصف طيران الجيش العراقى اليوم السبت موقعين لتنظيم (داعش) الإرهابى شرق قضاء "بيجي" بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، وقتل من كانوا داخلهما من عناصر التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية، أن القصف الجوى لطيران الجيش أسفر عن تدمير الموقعين وآلية مدرعة فى منطقة جبل مكحول خلف القصور الرئاسية بقضاء بيجى.

ونوه قائد الشرطة الاتحادية الفريق شاكر جودت، بدور القوات المشتركة من قوات قيادة الشرطة الاتحادية والقوات المسلحة والحشد الشعبى فى صلاح الدين فى تحقيق الانتصارات وهزيمة تنظيم (داعش)، وقال: لم يتبقَ من محافظة صلاح الدين سوى قضاء الشرقاط وسيتم تحريره قريبا.

ولفت جودت- فى تصريح صحفى اليوم- إلى أن عنصر المباغتة ساهم فى تحقيق النصر فى معركة بيجى ضد داعش، مشيرا إلى أنه سيتم تطهير المدن بالكامل وإعادة العوائل المهجرة والنازحة إلى مناطقهم قريبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365