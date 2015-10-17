تنظيم داعش ينهب مخطوطات ومحتويات مكتبة "أوقاف نينوى" بالعراق

كشفت مصادر محلية عراقية عن قيام عصابات تنظيم (داعش) الإرهابى بنهب المخطوطات القديمة ومحتويات مكتبة أوقاف محافظة نينوى .

وقالت المصادر إن عناصر داعش استولت على محتويات المكتبة من مخطوطات ومنقوشات إسلامية ودواوين تعود للدوله الأيوبية والزنكية ومخطوطات يهودية قديمة للمدينة تعود للعصر الاتابكى ، عقب اقتراب القوات المشتركة العراقية من مدينة الشرقاط شمالى صلاح الدين المتاخمة لمحافظة نينوى شمال غربى العراق .

وأضافت أن عصابات داعش سرقت نسخة من القرآن الكريم مكتوبة بماء الرمان بإمضاء نورى الدين زنكى ، مشيرة إلى أن التنظيم نقل المخطوطات الثمينة فى حافلات التبريد المخصصة لنقل اللحوم إلى الأراضى السورية ، دون مراعاة لقيمتها التاريخية .

وأشارت إلى أن عصابات داعش نهبت نعشاً كان يزين قبر النبى شيت مصنوعاً من خشب الجوز ، أهداه أمير الأندلس لمدينة الموصل، وهو مرصع بآيات قرآنية ، فضلا عن نهب نفائس إسلامية أخرى لا تقدر بثمن .

من جهة أخرى ، أشاد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزى بقرار القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى بالموافقة على مشاركة ضباط نينوى فى صفوف القوات الأمنية فى الحرب على داعش للإسراع فى عملية تحرير الموصل .

وقال اللويزى - فى تصريح صحفى اليوم - إن غالبية الضباط ، المشمولين بقانون اجتثاث حزب البعث السابق بعد سقوط مدينة الموصل ، ساهموا فى الحرب ضد تنظيم "القاعدة" بعد عام 2003 .. مضيفا " انها ليست المرة الأولى التى يشتركوا فيها بل كانوا مشتركين مسبقا وبعضهم شمل بقانون الاجتثاث مؤخرا " .