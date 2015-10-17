ننشر صور تأمين الجيش لمقار اللجان الانتخابية فى 14 محافظة

ينشر "اليوم السابع" صور انتشار جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية فى مقار الانتخابات، داخل 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا و13485 لجنة فرعية فى 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا من أبناء الشعب المصرى خلال إدلائهم بأصواتهم فى انتخاب البرلمان المقبل، وذلك حفاظا على حق المصريين فى التعبير عن رأيهم بحرية تامة فى اختيار ممثليهم فى البرلمان.

وتتابع القيادة العامة للقوات المسلحة تحركات وحدات القوات المسلحة فى مختلف محافظات المرحلة الأولى لضمان تسهيل أى معوقات من شأنها التأثير على العملية الانتخابية.



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