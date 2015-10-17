المنظمة المصرية: "اليوم السابع" فى المركز الأول لرصد العملية الانتخابية

استمرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى متابعة أداء وسائل الإعلام خلال هذا الأسبوع وقبيل إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها غدا الأحد ولمدة يومين فى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.

وبمتابعة المواقع الإلكترونية التى تغطى الانتخابات البرلمانية، جاء موقع "اليوم السابع" فى المركز الأولى من المواقع الإلكترونية محل الرصد اهتماما بالعملية الانتخابية بنسبة متابعة لأخبار الانتخابات وصلت إلى 14% من الأخبار التى تم رصدها، فى حين جاء فى المركز الثانى موقع صدى البلد بنسبة متابعة للانتخابات وصلت إلى 12%/، وفى المركز الثالث جاء موقع بوابة الوفد بنسبة متابعة بلغت 11%، وفى المركز الرابع جاء موقع فيتو بنسبة متابعة بلغت 10%، وفى المركز الخامس جاء موقع كل من بوابة الشروق والوطن ومصراوى والمصريون

>بنسبة متابعة بلغت 8 %، وفى المركز

>السادس جاء موقع بوابة الأهرام بنسبة

>بلغت 7%، وفى المركز السابع جاء موقع

>المصرى اليوم بنسبة بلغت 6%، وفى المركز الثامن والأخير جاءت كل من شبكة رصد والبداية بنسبة متابعة بلغت 4%.

وقالت المنظمة: "من هنا نلاحظ أن المواقع الإلكترونية الأكثر اهتماماً بمتابعة مجريات العملية الانتخابية هى "اليوم السابع" وصدى البلد وبوابة الوفد، حيث أفردت هذه المواقع مساحات كبيرة لتغطية أخبار الانتخابات البرلمانية التى ستجرى غداً الأحد".

وجرت عملية الرصد على عينة من المواقع الإلكترونية، وهى 12 موقعا إخباريا، وهى: اليوم السابع، المصرى اليوم، المصريون، بوابة الأهرام، بوابة الشروق، بوابة الوفد، شبكة رصد، صدى البلد، مصراوى، فيتو، الوطن، البداية، وقد حرصت المنظمة على أن يتوافر فى العينة محل الرصد شرطان هما الانتشار وحجم الجمهور الذى تصل إليه الوسيلة الإعلامية كشرط أول للاختيار بالإضافة إلى التنوع سواء فى التوجهات العامة أو ملكية الوسيلة الإعلامية.

وقد اعتمدت المنظمة فى هذا التقرير على منهج الرصد الكمى لوسائل الإعلام فى تغطية الانتخابات، من خلال رصد عدد الأخبار المخصصة لمختلف الأحزاب أو المرشحين، وتقييم إذا كانت التغطية تتم بشكل إيجابى أم سلبى، وهل تم تغطية الخبر بشكل رئيسى أم ثانوى.

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