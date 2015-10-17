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على جمعة: صوم يوم عاشوراء كان فرضا حتى شرع الله صيام شهر رمضان

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على جمعة: صوم يوم عاشوراء كان فرضا حتى شرع الله صيام شهر رمضان على جمعة: صوم يوم عاشوراء كان فرضا حتى شرع الله صيام شهر رمضان
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن صيام عاشوراء كان فرضاً إلهيا فى محرم سنة 2 من الهجرة لمدة عام واحد، حتى شرع الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان فأصبح صيام يوم عاشوراء سنة، لافتاً إلى أن الرسول كان يعلم تعظيم اليهود لهذا اليوم، إلا أنه قال بصيامه ليؤلف قلوبهم، وتابع: "كان يحب موافقتهم كى يألف قلوبهم.. اليهودى يقول لا إله إلا الله، واليهود مازالوا يصومون العاشر من تشرين ويسمونه بعيد الغفران وهو الصيام الكبير عندهم أو عيد كيبور.. ويصومونه كالمسلم تماماً".

وأضاف "جمعة" خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية "cbc"، أن النبى الكريم أراد أن يعرف اليهود أن قدوم الإسلام لا يعنى مصارعة الآخر بل هو تماماً كما جاء به الأنبياء من قبله، وتابع: "عندما وقع الخلاف بين المسلمين واليهود وعلم الرسول أنهم لا أمل فيهم خالفوهم، ولذا قال الرسول: العام القادم لأصومن التاسع والعاشر"، مشدداً على صيام التاسع والعاشر من محرم سنة.

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مصر 365