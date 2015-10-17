انتهت في الليجا..ريال مدريد 3-0 ليفانتي..الميرينجي يفوز بثلاثية

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وليفانتي في إطار الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الإسباني.
تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا
- نهاية اللقاء.
- خيسي يسجل الثالث بعد أن مر من مدافع ليفاني وسدد الكرة بيسراه في الزاوية الضيقة للمرمى.
- خيسي مر بمهارة رائعة من لاعبي ليفانتي، ثم أرسل عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها رونالدو برأسه لكن مرت فوق المرمى
- انطلاق الشوط الثاني
- استراحة
- بعد تسجيل رونالدو للهدف الثاني للريال أصبح رونالدو الهداف التاريخي للميرنجي.
- رونالدو يسدد صارووخ من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك ليعلن عن تقدم الميرينجي بهدفين.
- تمريرات مبتادة بين مارسيلو ورونالدو انتهت في الأخير تحت قدم البرازيلي الذي سددعا في الشباك.
- ركنيات ريال مدريد خطيرة هددت مرمى ليفانتي أكثر من مرة لكن لاعبي الميرينجي فاشلة في ترجمتها لأهداف.
- رونالدو يحتفل لاحذاء الذهبي على أرض الملعب قبل بداية اللقاء.
- انطلاق المباراة