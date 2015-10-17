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مدرب أندرلخت يحدد مدة غياب تريزيجيه

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مدرب أندرلخت يحدد مدة غياب تريزيجيه مدرب أندرلخت يحدد مدة غياب تريزيجيه

أعلن بيسنيك هاسي مدرب أندرلخت المدة التي سيغيبها اللاعب المصري محمود تريزيجيه الذي تعرض لإصابة في الكتف ستستدعي إجراؤه لعملية جراحية.

وأصيب لاعب الأهلي السابق أثناء تواجده في معسكر منتخب في الإمارات وأكد أندرلخت أنه سيغيب لفترة طويلة.

ونشر موقع أندرلخت أونلاين تصريحات هاسي التي أكد فيها أن تريزيجيه سيعود في شهر يناير المقبل على الرغم من أن اللاعب طلب أن يشارك في مران الإثنين المقبل.

وأثنى المدرب على تريزيجيه وأكد أنه أظهر إمكانيات جيدة خلال تدريبات الفريق وأنه لا يزال يمتلك الوقت كي يظهر قدراته أكثر مستقبلا.

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