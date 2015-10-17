فتح دوران شارع سعد زغلول بجوار حديقة النافورة بالسويس

تابع اللواء العربي السروي محافظ السويس رفع الحواجز الحديدية والمخلفات الموجودة بالشارع وفتح دوران شارع سعد زغلول أمام مبني النيابة الادارية لتسهيل حركة المرور للسيارات حول حديقة النافورة من جميع الاتجاهات وربط شارع سعد زغلول بشارع الجلاء .

وأعطي المحافظ تعليماته لادارة المرور بمنع تكدس ووقوف السيارات وضرورة تواجد رجل المرور بهذه المنطقة .

يذكر أن هذا الطريق مغلق منذ 4 سنوات بعد ثورة 25 يناير كدواعي أمنية أمام مقر مديرية أمن السويس ومديرية التربية والتعليم ومبني ديوان عام المحافظة.