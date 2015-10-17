3 ملايين و715 ألف ناخب بالبحيرة يتوجهون غدا لصناديق الاقتراع

يتوجه غدا الأحد نحو 3 ملايين و715 ألفا و760 ناخبًا وناخبة من الذين لهم حق التصويت بمحافظة البحيرة للجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لانتخاب 27 مرشحًا بعدد 10 دوائر انتخابية.

يأتى ذلك مع اقتراب العد التنازلى لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة، التى من المقرر إجراؤها يومى الأحد والاثنين المقبلين، وتشتعل المنافسة بين المرشحين لاقتناص المقاعد البرلمانية.

يذكر أن عدد الناخبين بمحافظة البحيرة يبلغ 3 ملايين و715 ألفا و 760 ناخبا وناخبة سوف يدلون بأصواتهم داخل 1738 لجنة فى عدد 713 مركزا انتخابيا موزعة على عدد 10 دوائر بمدن ومراكز المحافظة لاختيار عدد 27 مرشحا من بين عدد 241 مرشحا يتنافسون على تلك المقاعد.

ويتنافس 241 مرشحاً للفوز بـــــ27 مقعدا بالنظام الفردى فى 10 دوائر انتخابية، إضافة إلى 7 مقاعد أخرى فى نظام القائمة، والتى تضم محافظات البحيرة والإسكندرية و مطروح.

ومن جانبه صرح المستشار عبد الحميد لاشين رئيس اللجنة العامة للانتخابات ورئيس محكمة دمنهور أن عدد القضاة المشاركين فى العملية الانتخابية يبلغ 1738 قاضيًا بالإضافة لـ 120 قاضيا باللجان العامة بدائرة المحافظة .

ومن ناحيته قام محافظ البحيرة بتفقد عدد من لجان مركز ومدينة شبراخيت يرافقة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير الأمن واللواء عزيز إدوارد نائب المدير حيث قاموا بتفقد مدرسة يوسف كامل الابتدائية ومدرستى شبراخيت الإعدادية والثانوية وكذلك مقر اللجنة بالوحدة المحلية لقرية لقانة واطمأن على انتهاء كافة الترتيبات الخاصة بتشكيل اللجان وتوفير أماكن إقامة للقوات القائمة على التأمين وكذلك عمل مظلات ووجود مقاعد خاصة بالمعوقين وكبار السن .

كما قام المحافظ بتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بمجمع دمنهور الثقافى حيث تأكد من انتهاء كافة الإجراءات وتسلم جميع المظاريف الخاصة بالقضاة كما حث رجال الشرطة والجيش على بذل أقصى جهدهم لتسهيل العملية الاإتخابية والتصدى بكل حزم وحسم لأى خروقات أو انتهاكات من شأنها أن تعوق العملية الانتخابية كما كلف المحافظ رؤساء مجالس ومدن المحافظة بالمرور على كافة المقرات واللجان وتذليل كافة العقبات والصعوبات للعمل على راحة الناخبين أثناء عملية الاقتراع غدا.



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