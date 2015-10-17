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910 قضاة يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة بالفيوم

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910 قضاة يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة بالفيوم 910 قضاة يشرفون على اللجان الانتخابية الفرعية والعامة بالفيوم
قال المستشار ربيع زايد، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، إن عدد القضاة الموزعين على اللجان الفرعية بالمحافظة يبلغ 847 قاض، بالإضافة إلى 63 قاضٍ باللجان العامة.

وأضاف رئيس المحكمة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عددا كبيرا من القضاة، وصلوا المحافظة اليوم السبت، وسيتم فتح جميع اللجان فى موعدها المحدد لبدء التصويت صباح غد الأحد.

وأكد أن الفيوم ستشهد إجراء انتخابات برلمانية وسط أجواء من الشفافية والنزاهة، خاصة أن المحافظة من أكثر المحافظات الهادئة والحالة الأمنية فيها مطمئنة.
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