بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة الفروسية بشرم الشيخ

وزع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الجوائز على الفائزين فى مسابقة الفروسية المقامة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة فى شرم الشيخ.

حصل على المركز الأول محمد طاهر زيادة بالجواد "ويلما"، وحصل عبد الفتاح الحسين عيس على المركز الثانى بالجواد "دومنييك"، وأحمد علاء رجب على المركز الثالث بالجواد "ماجستك"، وأحمد علاء رجب - من نادى جرين بلازا - على المركز الرابع بالجواد "كامبارى"، وحصد محمد أشرف عفيفى - نادى الجمعية الرياضيى - المركز الخامس بالجواد "كويستر"، فيما حصد المركز السادس مصطفى الحسين عيس - من نادى سموحة الرياضى - بالجواد "أواتو".

حضر الاحتقال المهندس مطيع الراعى لمسابقة الفروسية والفنان وليد توفيق واللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء واللواء محمد خريصة مدير الباحث الجنانئية وهشام حطب رئيس اتحاد الفروسية وسمير رشوان المدير العام لفندق كونكورد السلام فرع شرم الشيخ، ونائب رئيس مدينة شرم الشيخ ولفيف من المهتمين بالفروسية.

وأكد اللواء خالد فودة أن المسابقة تهدف لتنشيط السياحة وجذب البطولات العالمية إلى شرم الشيخ، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء ستشهد العديد من البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية فى الفترة القادمة.



>