بالصور.. أولياء أمور طلاب مدرسة المتفوقين بالأقصر: لا نثق فى راحة أبنائنا

تسود حالة من الاستياء بين أولياء الأمور والتلاميذ بسبب عدم الانتهاء من تجهيزات مدرسة المتفوقين بالأقصر، حيث لازالت أعمال الصيانة غير مكتملة رغم انطلاق الدراسة الأسبوع الجارى.

وقال ممدوح أحمد محمد حسن أحد أولياء الأمور من مركز أبو تيج بأسيوط لـ"اليوم السابع" إنه توجه للمدرسة بصحبة ابنه "أحمد" وابن خالته "محمد ناصر محمود مصبح" وعدد من أولياء الأمور، ثم انطلق مركز الطود حيث يوجد السكن المؤقت للتلاميذ لحين تجهيز مسكن المدرسة واستغرقت الرحلة ساعة كاملة، مشيرا إلى أن المدرسة غير مجهزة بشكل كامل ومسئوليها أخبروهم باستضافة أبنائهم فى نزل الشباب مؤقتاً.

وأضاف ولى أمر الطالب: "لا أثق أن ابنى سيكون مرتاحا ويعيش فى وضع نفسى يساعده على الدراسة بالكامل، حيث فى منزلى يجد كل وسائل الراحة والاستعداد للمذاكرة بكل اجتهاد، وهنا سيضيع".

وطالب ممدوح بتدخل محمد بدر محافظ الأقصر لإنهاء أزمة الطلاب المفترض أنهم سيكونون من الصفوة فى المستقبل.

من جانبه قاد طه بخيت محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة تفقدية بمدرسة المتفوقين، وأوضح أن الدراسة ببها ستنطلق خلال هذا الأسبوع، موضحاً أن الجولة التى قام بها اليوم وقيادات المديرية، جاءت لمتابعة بعض الأعمال الإنشائية المختصة بها هيئة الأبنية التعليمية، والتى لم يتم إنجازها بعد، موضحاً أن المدرسة بها 55 طالباً وطالبة، بواقع 39 طالبة و16 طالباً.

يشار إلى أن محافظ الأقصر، كان تعهد باستضافة طالبات وطلاب المدرسة فى نزل الشباب الدولى بالطود، حتى الانتهاء من تجهيز دار طلاب المدرسة.



>