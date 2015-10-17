بالصور.. وقفة احتجاجية لطلاب الأسنان بجامعة سيناء للمطالبة بزيادة أيام الدراسة

نظم طلاب كلية الاسنان بجامعة سيناء وقفة احتجاجية لجميع الطلاب داخل مبنى الاسنان بالجامعة للمطالبة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة فى زيادة عدد المعيدين المشرفين على العياده لتسهيل التعامل وانجاز المطلوب بصورة يستفيد منها المريض والطبيب، والعمل على تعيين اطباء مقيمين للعمل بالعيادة، والغاء نظام “الميدتيرم” ويقتصر فقط على “الكويزات” للتقييم الدوري لعدم اضاعة الوقت وتكون مجمعة فى نهاية اليوم الدراسي، واعادة اليوم الدراسي كاملاً للساعة السابعة مساء، وزيادة عدد المحاضرات وفتح يوم الأربعاء طوال العام للعمل فى العيادة فقط وليس للدراسة والسماح بالعمل في جميع العيادات في أي وقت.

وقال أحد الطلاب هل يعقل أن يكون الفصل الدراسي 11 أسبوع وتكون الدراسة الفعلية 35 يوم فقط، على الرغم إننا ندفع اكثر من 60 ألف في السنة الدراسية، نطالب إدارة الجامعة باتخاذ خطوات من شأنها الارتقاء بمستوى الطالب، وتوفير كل المتطلبات التي تساعد الطلبة على العمل بالدراسة بالجامعة، وأضاف نحن مستمرين في وقفاتنا حتى تقوم الجامعة بحلها.