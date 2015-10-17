«الخارجية»: إقبال متوسط من المصريين بالخارج في الانتخابات.. ولا وجود لأي تهديدات

أكد السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية المعنى بمتابعة ملف الانتخابات بالخارجية أن عملية تصويت المصريين بالسفارات المصرية بالخارج فى الانتخابات البرلمانية تشهد إقبالا متوسطا، مشيرا إلى عدم وجود أي شكاوى أو مخالفات تم رصدها فى المقار الانتخابية.

وقال لوزا إن التصويت بدأ منذ قليل فى عدة مناطق بأمريكا الشمالية حيث بدأت بعثاتنا فى أخر مجموعة من البعثات كنيويورك ومونتريال في فتح أبوابها لاستقبال المواطنين للإدلاء باصواتهم.

وأضاف أن المؤشرات التي تأتي من السفارات تشير إلى أن الإقبال على التصويت متوسط، ولا توجد أي تقارير حول وجود تهديدات أمنية أو معوقات حول دون وصول المصريين بسهولة ويسر وفى أمان إلى مقار البعثات للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن غرفة المتابعة التي كان من المقرر إقامتها فى مقر وزارة الخارجية لمتابعة الانتخابات بالنسبة للمصريين فى الخارج تم نقلها إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات نظرا لوجود أجهزة بث مباشر وعدة وسائل تواصل مع البعثات فى الخارج فى مقر العليا للانتخابات وبالتالى تم ضم غرفة الوزارة الى غرفة العمليات الرئيسية باللجنة العليا.

وأشار لوزا إلى أنه سيتواجد باللجنة العليا مساء اليوم لحضور أخر مرحلة فى التصويت بالنسبة لليوم فى المقار الانتخابية ذات الكثافة التصويتية وخاصة الإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية والتى ستظهر مؤشراتها مساء اليوم.

وأوضح أن الأسئلة التى يطرحها بعض الناخبين تعكس انهم تنقصهم معلومات عن المرشحين، معربا عن اعتقاده انه لابد من أن نتنبه الى هذا الأمر قبل جولة الإعادة بحيث أن يكون عند كل مواطن المعلومات الكافية عن المرشحين فى القوائم والسيرة الذاتية للمرشحين وبرامجهم.