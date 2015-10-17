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«رئيس الوزراء»: مشروع مترو أنفاق الإسكندرية سيخرج للنور قريبًا

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«رئيس الوزراء»: مشروع مترو أنفاق الإسكندرية سيخرج للنور قريبًا «رئيس الوزراء»: مشروع مترو أنفاق الإسكندرية سيخرج للنور قريبًا

شريف اسماعيل

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، في ختام زيارته إلى محافظة الإسكندرية أن هناك خططًا لتطوير ميناء الإسكندرية، موضحًا أن وزير النقل سيقوم بعرض عدد من المقترحات خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، كما وجه محافظ الاسكندرية بمواصلة الاهتمام بتطوير ترعة المحمودية.

وأكد المهندس شريف اسماعيل إنشاء مترو أنفاق في المحافظة، سيخرج للنور قريبًا بعد استكمال دراسات خط المترو بالمحافظة، كما أن هناك أفكارا جيدة فى مجال النقل.

وأشاد إسماعيل بالمستوى المتميز للمجمع الاستهلاكى التابع لمحطة الرمل والذى تفقده اليوم، والذي ارتفعت قيمة المبيعات به لمليون جنيه.

وأثنى رئيس الوزراء علي تجربة المحافظة فى التعامل مع القمامة، موضحا أن هناك شركات ستعمل فى منظومة القمامة بالمحافظة خلال الفترة القادمة.

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