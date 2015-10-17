أخبار عاجلة

بالتفاصيل: تعرف على التحويلات المرورية في سيدى جابر بالإسكندرية.. والتنفيذ اليوم -
مساعد وزير الخارجية الأسبق: القصف الأمريكي تطور خطير في الأزمة السورية -
أبو ريدة: البطولة العربية ستعيد السياحة للبلاد من جديد -
صفات و مميزات برج العقرب -
يونس: ما حدث من «شيكابالا وصلاح» خطأ.. والدوري انتهى -
القاهرة أبوظبي - الجمعة 7 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
أمريكا تحظر تحليق الدرونز فوق المنشآت العسكرية -
جارديم: «موناكو جاهز لأنجيه.. ومبابي يحتاج للحفاظ على نفسه» -
صحيفة إيطالية: محمد صلاح يقترب من البريميرليج -
برنامج مساء dmc مع أسامة كمال - حلقة الجمعة 7-4-2017 - Masaa Dmc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

خبر في الجول – عبد الحفيظ مديرا للكرة في الأهلي

Google+ Print
خبر في الجول – عبد الحفيظ مديرا للكرة في الأهلي خبر في الجول – عبد الحفيظ مديرا للكرة في الأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد للفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتعاقد الأهلي مع بيسيرو لمدة عام واحد ليتولى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلفا لفتحي مبروك، على أن يكون عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الإشراف على قطاع الكرة.

وكان الأهلي يفاضل خلال الفترة الماضية بين ثلاثة مرشحين لشغل منصب مدير الكرة هم سيد عبد الحفيظ، إسلام الشاطر، أو تكليف زيزو بالقيام بتلك المهمة إلى جانب الإشراف على قطاع الكرة.

وأكد عبد الحفيظ في وقت سابق لـFilGoal.com أنه لا يرفض العودة لمنصب مدير الكرة بالأهلي مرة أخرى، ولكنه كان يطالب بمعرفة طبيعة العمل والصلاحيات التي سوف أحصل عليها لضمان نجاح مهمته (طالع التفاصيل).

وعلى الرغم من أن زيزو أكد في وقت سابق أن الأهلي لم يستقر على اسم معيين لتعيينه مديرا للكرة وأن الإعلان النهائي سيكون يوم الأحد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم بيسيرو.

إلا أن مصدر مسؤول داخل الأهلي رفض ذكر اسمه أكد لـFilGoal.com أن هناك مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين عبد الحفيظ في وقت سابق لإبلاغه بتعيينه رسميا مديرا للكرة مع بيسيرو.

وأضاف"زيزو تحدث هاتفيا مع عبد الحفيظ وأبلغه بموافقة الإدارة على تعيينه مديرا للكرة بالصلاحيات التي طلب الحصول عليها".

وأتم"ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع بين زيزو وعبد الحفيظ وبيسيرو قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الأحد للاتفاق على تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع