خبر في الجول – عبد الحفيظ مديرا للكرة في الأهلي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة في الجهاز الفني الجديد للفريق الذي يقوده المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وتعاقد الأهلي مع بيسيرو لمدة عام واحد ليتولى مسؤولية الإدارة الفنية للفريق خلفا لفتحي مبروك، على أن يكون عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" الإشراف على قطاع الكرة.

وكان الأهلي يفاضل خلال الفترة الماضية بين ثلاثة مرشحين لشغل منصب مدير الكرة هم سيد عبد الحفيظ، إسلام الشاطر، أو تكليف زيزو بالقيام بتلك المهمة إلى جانب الإشراف على قطاع الكرة.

وأكد عبد الحفيظ في وقت سابق لـFilGoal.com أنه لا يرفض العودة لمنصب مدير الكرة بالأهلي مرة أخرى، ولكنه كان يطالب بمعرفة طبيعة العمل والصلاحيات التي سوف أحصل عليها لضمان نجاح مهمته (طالع التفاصيل).

وعلى الرغم من أن زيزو أكد في وقت سابق أن الأهلي لم يستقر على اسم معيين لتعيينه مديرا للكرة وأن الإعلان النهائي سيكون يوم الأحد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم بيسيرو.

إلا أن مصدر مسؤول داخل الأهلي رفض ذكر اسمه أكد لـFilGoal.com أن هناك مكالمة هاتفية جمعت بينه وبين عبد الحفيظ في وقت سابق لإبلاغه بتعيينه رسميا مديرا للكرة مع بيسيرو.

وأضاف"زيزو تحدث هاتفيا مع عبد الحفيظ وأبلغه بموافقة الإدارة على تعيينه مديرا للكرة بالصلاحيات التي طلب الحصول عليها".

وأتم"ومن المقرر أن يكون هناك اجتماع بين زيزو وعبد الحفيظ وبيسيرو قبل المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الأحد للاتفاق على تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة".