المحمدي يشارك في تعادل هال سيتي وصعوده للمركز الثالث

شارك المصري أحمد المحمدي أساسيا في تعادل فريقه هال سيتي أمام المضيف شيفيلد وينيداي السبت في الجولة الـ11 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

ولعب المحمدي المباراة كاملة والتي تقدم فيها صاحب الأرض في الدقيقة 28 عن طريق فرناندو فوريستييري قبل أن يدرك أبيل هيرنانديز التعادل في الدقيقة 51.

ورفع هال رصيده إلى 19 نقطة ليرتقي للمركز الثالث خلف برايتون (22 نقطة) وميدلزبروه (20) بينما رفه شيفيلد رصيده إلى 16 نقطة ليحتل المركز التاسع.

وكان هال الطرف الأفضل في المباراة وتعادل بنتيجة 1-1 للمرة الرابعة هذا الموسم.