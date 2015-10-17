القوات المسلحة تؤمن 18945 مقراً انتخابيًا فى 14 محافظة (صور)

انتشرت جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مغ الشرطة المدنية فى تأمين الإنتخابات البرلمانية لعام 2015 داخل 103 لجنة عامة و5460 مركز إنتخابى و13485 لجنة فرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 27 مليون و 402 ألف و 353 ناخب من أبناء الشعب المصرى خلال إدلائهم بأصواتهم فى إنتخاب البرلمان المقبل، وذلك حفاظاً على حق المصريين فى التعبير عن رأيهم بحرية تامة فى إختيار ممثليهم فى البرلمان.

وتسلمت قوات المنطقة المركزية العسكرية والتى يبلغ تعدادها 76 ألفاً لتأمين مقار اللجان فى نطاق مسئولياتها بمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا والتى يقدر عددها بـــ 38 لجنة عامة و1968 مركز إنتخابى و 5376 لجنة فرعية.

وتشارك عناصر الجيش الثالث الميدانى بأكثر من 12 ألف للمشاركة فى تأمين المقار واللجان الإنتخابية بمحافظة البحر الأحمر والتى يقدر عددها بـــ 3 لجنة عامة و 109 مركز إنتخابى و 142 لجنة فرعية.

ودفعت القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية أكثر من 38 ألف لتأمين المرحلة الأولى للعملية الإنتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والتى يقدر عددها بـــ 20 لجنة عامة و 1187 مركز إنتخابى و 3414 لجنة فرعية.

وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة فى تأمين العملية الإنتخابية بمحافظة مطروح بأكثر من 8 آلاف من عناصرها للمشاركة فى تأمين المقار واللجان الإنتخابية والتى يقدر عددها بـــ 2 لجنة عامة و 149 مركز إنتخابى و 187 لجنة فرعية.

كما تشارك المنطقة الجنوبية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة بأكثر من 17 ألف من عناصرها فى تأمين اللجان والمقار الإنتخابية بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والتى يقدر عددها بــ 40 لجنة عامة و 2047 مركز إنتخابى و 4366 لجنة فرعية .

وانتشرت عناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية للمعاونة فى تأمين الإنتخابات البرلمانية وحماية الأهداف والمنشآت الهامة بجميع محافظات الجمهورية.