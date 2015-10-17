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«الدفاع روسيا»: لم نتلق طلبًا من العراق للمساعدة ضد «داعش»

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«الدفاع روسيا»: لم نتلق طلبًا من العراق للمساعدة ضد «داعش» «الدفاع روسيا»: لم نتلق طلبًا من العراق للمساعدة ضد «داعش»

أناتولى أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسي

قال أناتولى أنطونوف، نائب وزير الدفاع الروسى، اليوم السبت، إن روسيا لم تتلق من العراق طلبا لمساعدته عسكريا فى محاربة تنظيم “داعش” الإرهابى، وإن موسكو مستعدة للنظر في ذلك.

وحسب “تاس” الروسية، فإن أنطونوف أشار أثناء مشاركته فى مؤتمر “شيانج شان” الأمنى فى الصين: “ما يمكننى قوله الآن إنه حتى يومنا هذا لم نتلق طلبا من العراق مثل ذلك الذى تلقيناه من الرئيس السورى بشار الأسد.. وفى حال استلامنا لمثل هذا الطلب سننظر الأمر”.

وتابع “لدينا طلب خطى من بشار الأسد لمساعدات عسكرية وفنية فى القتال.. ونؤكد أننا نعمل على قاعدة قانونية وفقًا للقانون الدولى”.

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