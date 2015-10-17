“الخارجية” تهيب بالمواطنين الابتعاد عن مناطق تجمعات اللاجئين في الدول الأوروبية

أهاب القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين في الدول الأوروبية المستقبلة للاجئين بالحرص على تجنب التواجد في المناطق التي تشهد تجمعات للاجئين خلال رحلة عبورهم لأراضي الدول الأوروبية، وما يستتبعه ذلك من احتمالات التعرض لأية أعمال عنف أو أعمال عدائية بسبب التدافع أو أية احتكاكات قد تنشأ عن محاولة قوى الأمن في هذه الدول السيطرة على تحركات اللاجئين على أراضيها.

يأتي ذلك في ضوء ما يشهده عدد من الدول الأوروبية من تزايد أعداد اللاجئين المتدفقين من المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية وسياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يستتبعه ذلك من إجراءات أمنية استثنائية في نقاط وصول وتجمع اللاجئين،

ويتابع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية عن كثب أوضاع المصريين في تلك الدول، ويتواصل بشكل مستمر مع القنصليات المصرية ونقاط الاتصال مع الجاليات المصرية في الدول الأوروبية لمتابعة أحوال المصريين وتقديم العون لهم متى تطلب الأمر، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سلطات تلك الدول.