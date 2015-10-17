مرتضى منصور: مستعد لتدريب الزمالك .. ولن أجلس مع فيريرا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه مستعد لتدريب الزمالك بنفسه ، مشددا على أنه لن يعقد أي جلسات مع المدرب جيسفالدو فيريرا.

وأضاف في التصريحات التي ادلى من خلال برنامج صباح الرياضة والذي يذاع على قناة النيل :” أخطرت اسماعيل يوسف قبل المباراة أننا سوف نخسر بهذا التشكيل ، وأعملته أنه في حال الخسارة فإن الجهاز بالكامل سوف يرحل”.

وعن اعتذار محمد صلاح عن قبول الهمة قال رئيس النادي :” محمد صلاح لم يعتذر ولو اعتذر سأقوم أنا بتدريب الفريق.”، مؤكدا أن مدحت عبد الهادي سوف ينضم لجهاز الزمالك.

وقال منصور ” لن أجلس مع فيريرا ، ولن أتحدث معه ، قراري الذي صدر بعد مباراة السوبر كان بعلم مجلس الإدارة ولم يكن قرارا انفعاليا”.

وكان منصور قد هاجم المدرب واصفا اياه بالفاشل بعد ان خسر الأبيض مباراة السوبر أمام النادي الأهلي.

وأصدر منصور قرارا بعد مباراة السوبر بضم محمد صلاح وطارق مصطفى للجهاز المعاون لفيريرا بصلاحيات فنية واسعة.

وترددت أنباء في الساعات الأخيرة حول عقد جلسة صلح بين فيريرا وبين مرتضى لتهدئة الأجواء.