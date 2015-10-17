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“صلاح” يتصدر استفتاء “فرانس فوتبول” كأفضل لاعب إفريقي

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محمد صلاح في روما

محمد صلاح في روما

تصدر لاعب روما الإيطالي المصري الدولي محمد صلاح استفتاء مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب إفريقي لعام 2015 حيث حصد “صلاح” فى الساعات الأخيرة العديد من أصوات الجماهير المصرية التى شاركت فى الاستفتاء لينتزع الصدارة من مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي نجم الجزائرء إسلام سليمانى .

وتصدر “صلاح” الاستفتاء بعدما حصد 50% من الأصوات المشاركة فى الاستفتاء متفوقاً على الجزائرى إسلام سليمانى صاحب 28%، ومواطنه لاعب بورتو ياسين براهيمى الذى حصل على 6% من نسبة الأصوات.

 

استفتاء “فرانس فوتبول"

استفتاء “فرانس فوتبول”

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