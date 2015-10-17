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السفير المصري في لبنان: الانتخابات تجري بسلاسة وشفافية كاملة

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السفير المصري في لبنان: الانتخابات تجري بسلاسة وشفافية كاملة السفير المصري في لبنان: الانتخابات تجري بسلاسة وشفافية كاملة

محمد بدر الدين زايد-سفير -بلبنان

قال السفير المصري في لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد، إن الدولة المصرية تستكمل اليوم مؤسساتها الدستورية بانتخاب مجلس النواب، مشيرا إلى أن الانتخابات تجري بسلاسة وشفافية كاملة.

وأضاف “زايد”، أن خارطة الطريق التي وضعت بعد ثورة 30 يونيو كانت تشمل التصويت على الدستور الجديد، ثم انتخاب رئيس الجمهورية وأخيرا الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أنه لأسباب تتعلق بوضع القانون الانتخابي والدوائر الانتخابية أدى هذا إلى التأجيل بعض الشيء في انتخابات مجلس النواب.

وأوضح السفير المصري بلبنان، أن الإقبال اليوم كان معتدلا وعملية الانتخاب سلسة للغاية، والأمور تم إعدادها وتنظيمها بشكل يسمح بسرعة تصويت المواطنين وقيامهم بواجباتهم التصويتية بسلاسة ويسر، مشيرا إلى أن التصويت سوف يمتد على مدى يومين، وستتم بعد ذلك عمليات فرز الأصوات وموافاة القاهرة بنتائج هذه الانتخابات.

وأشار السفير “زايد”، إلى أنه وفقًا لتوقعات السفارة المبنية على معرفة خلفية المصريين المقيمين في لبنان والمحافظات التي جاءوا منها، فإن المتوقع أن تكون المرحلة الثانية أكثر كثافة من المرحلة الأولى، موضحا أن المرحلة الثانية سيتم عقدها في نوفمبر المقبل وتشمل عددا كبيرا من المحافظات خاصة محافظات الدلتا .

وردًا على سؤال حول وجود ممثلين للأحزاب والإعلام، قال السفير المصري بلبنان، إن وجود ممثلين للأحزاب في اللجان يتوقف على طلب هؤلاء الممثلين من السفارة المشاركة، والمسألة مفتوحة لأن هناك توجهات وتعليمات واضحة من الدولة المصرية ومن وزارة الخارجية باستقبال كل الراغبين من ممثلي الأحزاب السياسية في حضور عملية الفرز.

وأكد ترحيبه بوسائل الإعلام اللبنانية، التي تواجدت اليوم السبت، وقامت بتصوير عملية التصويت، لافتا إلى أنه من تقدم منها بطلب لحضور عملية الفرز في الموعد المحدد سيحضر الفرز .

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