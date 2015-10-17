لو عايز تقوى ذاكرتك.. واظب على نوم العصارى 90 دقيقة يوميًا

تواصل الأبحاث الطبية التأكيد على الفوائد الصحية لنوم القيلولة، وكشفت مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جينيف السويسرية أن الحصول على نوم القيلولة لمدة 90 دقيقة عقب الاستماع إلى معلومات جديدة يساعد فى تقوية الذاكرة وتحسينها، ويرسخ الحقائق التى تم تعلمها خلال الجلسة التعليمية ويحسن المهارات المخية بشكل عام.

وتابعت الدراسة أن الأشخاص الذين حصلوا على نوم القيلولة لمدة 90 دقيقة زادت قدرتهم على استدعاء ما قاموا بتعلمه وخاصة فيما يتعلق بالذاكرة المرتبطة بأحداث إيجابية وجيدة، كما أظهرت فحوصات الرنين المغناطيسى أن نشاط المخ فى منطقة الحصين المسئولة عن تكوين الذاكرة كان أكبر لدى الأشخاص الذى حصلوا على القيلولة.

وأوصى الباحثون بالحصول على القدر الكافى من النوم، وأن يكون إجمالى الوقت الذى ينامه الإنسان ما بين 6 إلى 8 ساعات.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "eLife"، كما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري.