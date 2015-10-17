اليوم.. طرح أول فياجرا نسائية فى الأسواق

أعلن موقع واشنطن بوست الأمريكى اليوم عن طُرح أول عبوة من الفياجرا النسائية فى الأسواق تحت اسم “Addyi”، وتحتوى على المادة الفعالة “flibanserin” من إنتاج شركة “Sprout Pharmaceuticals” ويعتبر هذا المنتج أول نوع من الفياجرا يحصل على تصديق هيئة الدواء والغذاء الأمريكية “FDA” فى 18 أغسطس الماضى من العام الحالى.

وأوضح الخبراء أنه لا يمكن أن تؤخذ “Addyi” مع الكحول أو بعض الأدوية الأخرى، والتى من المرجح أن تحد من فعاليتها ولكن الخبراء يعتقدون أن هذه القيود يمكن أن تحفز على تطوير علاجات أفضل للمشاكل الجنسية للمرأة بعد أكثر من عشر سنوات من الإهمال من قبل معظم شركات الادوية الكبيرة فى العالم.

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