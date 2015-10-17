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3 أشخاص يعتدون على أمين شرطة ويسرقون سلاحه الميرى بالدقهلية

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3 أشخاص يعتدون على أمين شرطة ويسرقون سلاحه الميرى بالدقهلية 3 أشخاص يعتدون على أمين شرطة ويسرقون سلاحه الميرى بالدقهلية
اعتدى مزارع واثنان من أبنائه بقرية ميت إشنا التابعة لمركز أجا بالدقهلية، على أمين شرطة أثناء ذهابه إلى عمله وسرقوا سلاحه بسبب خلاف على أولوية المرور.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بقيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء على حمد ا. ع. 31 سنة، عريف بمعهد أمناء الشرطة بالمنزلة، أثناء توجهه إلى عمله وقاموا بسرقة سلاحه الميرى.

وعلى الفور أمر الرائد فكرى شعير رئيس مباحث أجا بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين حدوث خلاف بين أمين الشرطة وبعض الأهالى بسبب إعاقة أمين الشرطة لمرور بعض الأهالى أثناء قيامهم بنقل أثاث عروسة إلى منزل الزوجية، فقام المتهمون بالتربص بأمين الشرطة أثناء ذهابه إلى عمله صباح اليوم وقاموا بالاعتداء عليه وسرقة سلاحه، وتم تحديد المتهمين، وهم عزت س. م. 62 سنة، فلاح واثنان من أبنائه وهما باسم25 سنة، ومحمد27 سنة، وتم إلقاء القبض عليهم وجار التحقيق معهم وتحرير محضر بالواقعة.

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مصر 365