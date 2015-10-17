القبض على "فنى دش" بحوزته 104 تذاكر هيروين بالغردقة

ألقت مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن البحر الأحمر، القبض على فنى دش، بعد أن أكدت التحريات متاجرته فى المواد المخدرة، وتم ضبطه وبحوزته كمية من تذاكر الهيروين، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد حازم الشيخ وكيل مباحث مكافحة المخدرات، يفيد تمكن النقيب محمد عادل وحسن حماد معاونى مباحث مكافحة المخدرات من ضبط "محمد. ف" فنى مقيم مبارك 5 الغردقة وبحوزته 104 تذاكر هيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والتليفون المحمول للاتصال بعملائه.