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بالصور.. وزير الخارجية الألمانى يطالب إيران بالضغط لإنهاء الحرب فى سوريا

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بالصور.. وزير الخارجية الألمانى يطالب إيران بالضغط لإنهاء الحرب فى سوريا بالصور.. وزير الخارجية الألمانى يطالب إيران بالضغط لإنهاء الحرب فى سوريا
طالب وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير، اليوم السبت، إيران باستخدام نفوذها لدى الرئيس السورى بشار الأسد للتحرك صوب حل دبلوماسى للحرب الأهلية السورية.

ونقل راديو (إيران) عن شتاينماير قوله - فى أول زيارة رسمية لوزير خارجية ألمانى إلى طهران- "أتمنى أن تستخدم إيران نفوذها لدى والأسد وحاشيته حتى نستطيع أن نتخذ الخطوات الأولى نحو نزع فتيل الصراع فى سوريا".

وأكد الوزير الألمانى على ضرورة أن تكف قوات الحكومة السورية عن استخدام البراميل المتفجرة وتسمح لمنظمات الإغاثة بالوصول لمن يحتاجون المساعدة.

وتأتى زيارة وزير الخارجية الألمانى إلى طهران فى إطار جولة تستمر أربعة أيام للشرق الأوسط يزور خلالها يوم الأحد وسيستغل اجتماعاته لبحث كيف يمكن إشراك طهران والرياض فى محادثات للتوصل لحل للحرب الأهلية السورية التى دخلت عامها الخامس.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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