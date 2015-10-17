البرلمان العربى يشارك فى اجتماع دورة جمعية الاتحاد البرلمانى الدولى

يشارك البرلمان العربى فى اجتماع الدورة (133) لجمعية الاتحاد البرلمانى الدولى التى ستعقد فى مدينة جنيف بسويسرا خلال الفترة بين 17- 21 أكتوبر 2015.

وسيكون وفد البرلمان برئاسة احمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، وعضوية النائب عادل العسومى والدكتورة فلك الجمعانى.

ومن المنتظر أن يشارك وفد البرلمان فى الجلسات النقاشية والحوارية على هامش الجمعية العمومية، كما سيلقى معالى رئيس البرلمان العربى كلمة أمام الجمعية يعرض فيها لأهم القضايا على الساحة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويشارك الوفد فى اجتماعات اللجنــة الدائمــة للتنميــة المستدامــة والتمويــل والتجــارة حول: "المساهمة البرلمانية فى مؤتمر تغيير المناخ الذى تنظمه الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015"، وسيشارك فى اجتماع النساء البرلمانيات حول "تجارب المرأة المهاجرة واللاجئة: حقوق الإنسان الأساسية ووجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية" و"الرقابة البرلمانية والإرادة السياسة" و"المساواة بين الجنسيين كعنصر لا غنى عنه للسلام والأمن المستدامين" و"منتدى البرلمانيين الشباب للاتحاد البرلمانى الدولى".

جدير بالذكر أن البرلمان العربى يكتسب صفة العضو المشارك بالاتحاد البرلمانى الدولى منذ مارس 2010.